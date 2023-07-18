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قوات الأمن النيجيرية حررت 131 رهينة

مقتل 28 إرهابيًّا واعتقال العشرات خلال عملية أمنية بنيجيريا

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
مقتل 28 إرهابيًّا واعتقال العشرات خلال عملية أمنية بنيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن قوات الأمن النيجيرية المدعومة بالجيش، نفذت عمليات أمنية متزامنة في شمال البلاد وجنوبها لملاحقة عناصر إرهابية والعصابات الإجرامية.

تحرير 131 رهينة

وذكر متحدث أمني نيجيري- في بيان له- أن العمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 28 عنصرًا إجراميًّا جنائيًّا ومصادرة أسلحة وعتاد كانوا يستخدمونها في أنشطتهم الإجرامية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن النيجيرية حررت 131 رهينة كانت قد وقعت في أيدي عناصر الإجرام والاتجار بالبشر في وقائع متفرقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في مناطق بشمال شرق نيجيريا.

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ولفتت المتحدث إلى أن العمليات الأمنية تمت خلال الساعات الـ48 الماضية وفي توقيتات متزامنة وفي مناطق متفرقة، واستندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات على الأرض للعناصر المشتبه فيها.

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن النيجيرية- وحدة العمليات الخاصة- القبض على 240 عنصرًا إرهابيًّا، وكذلك اعتقلت عناصر متعاونة مع الإرهابيين في التزويد بالمؤن والمأوى والإمداد والتموين وجميعها تتبع حركة بوكوحرام المتحالفة مع تنظيم “داعش” والمعروفة بمسمى ولاية غرب إفريقيا.

وأشارت مصادر الأمن النيجيرية إلى أن عدد المقبوض عليهم من العناصر الإرهابية المنتمية لحركة بوكوحرام هو 130 عنصرًا، أما العناصر المتعاونة فمن بينهم 79 سيدة وطفلًا اعترفن بقيامهن بعمليات استطلاع لحساب التنظيم وإعداد الطعام والمأوى لعناصره.

وبحسب المصادر الأمنية فقد تمت المداهمات في مناطق متفرقة من ولايات شمال نيجيريا وأسفرت عن مصادرة خزائن طلقات من عيار 62ر7مم وقنابل يدوية وبنادق آلية من طراز كلاشنيكوف ومولدات كهرباء من مختلف النوعيات وأجهزة اتصال.

بوكو حرام

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