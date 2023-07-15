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هاجمتها قوات الدعم السريع بمسيرات

مقتل 4 وإصابة مدنيين جراء استهداف مستشفى السلاح الطبي بأم درمان

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
مقتل 4 وإصابة مدنيين جراء استهداف مستشفى السلاح الطبي بأم درمان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن مقتل وإصابة مدنيين جراء هجوم قوات الدعم السريع بمسيرات على مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

استهداف مستشفى السلاح الطبي

فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية سودانية بسقوط 4 قتلى مدنيين جراء استهداف الدعم السريع لمستشفى السلاح الطبي بـ أم درمان، حسبما أفادت قناة “العربية”.

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وأوضحت المصادر ذاتها أن مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

عمليات نوعية للقوات المسلحة السودانية

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم، أن قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين نفذت عمليات نوعية ناجحة تنظف جيوب التمرد من ميليشيا الدعم السريع في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل.

وأكد بيان الجيش السوداني، أمس الجمعة، نجاح عمليات التمشيط، وأنها جرت كما مخطط لها، فيما أشار إلى وقوع بعض الخسائر بجزء من محور بحري.

بيان الجيش السوداني

ولفت إلى أن ذلك لم يؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة له بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان الدعم السريع، التي وصفها بيان الجيش بأنها درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب.

وأضاف البيان: “قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله”.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

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