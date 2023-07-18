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حصاد اليوم
حاولت الهبوط وسط أحوال الطقس السيئة

مقتل 5 بولنديين إثر اصطدام طائرة بمبنى

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
مقتل 5 بولنديين إثر اصطدام طائرة بمبنى
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات البولندية عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح جراء حادث سقوط طائرة خفيفة في بولندا على حظيرة طائرات بوسط البلاد.

طائرة خفيفة

وقالت المتحدثة باسم خدمة إطفاء الحرائق البولندية: إن طائرة خفيفة من نوع “سيسنا” اصطدمت بمبنى حظيرة طائرات بمطار خرتسينو في مقاطعة مازوفيا بوسط بولندا، أثناء محاولة هبوطها وسط أحوال الطقس السيئة، في بولندا.

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ولفتت إلى أنه كان هناك 10 أشخاص داخل المبنى لحظة وقوع الحادث، بينما كان 4 آخرون على متن الطائرة وفق روسيا اليوم.

وأردفت أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما لم يصب الأربعة الآخرون بأذى.

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