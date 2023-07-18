مقتل 5 بولنديين إثر اصطدام طائرة بمبنى

كشفت السلطات البولندية عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح جراء حادث سقوط طائرة خفيفة في بولندا على حظيرة طائرات بوسط البلاد.

طائرة خفيفة

وقالت المتحدثة باسم خدمة إطفاء الحرائق البولندية: إن طائرة خفيفة من نوع “سيسنا” اصطدمت بمبنى حظيرة طائرات بمطار خرتسينو في مقاطعة مازوفيا بوسط بولندا، أثناء محاولة هبوطها وسط أحوال الطقس السيئة، في بولندا.

ولفتت إلى أنه كان هناك 10 أشخاص داخل المبنى لحظة وقوع الحادث، بينما كان 4 آخرون على متن الطائرة وفق روسيا اليوم.

وأردفت أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما لم يصب الأربعة الآخرون بأذى.