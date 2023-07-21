مقطع صوتي يثير ضجة كبيرة بمصر وتحذير بعدم فتحه

تسبب مقطع صوتي مدته 14 ثانية في ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة “فيسبوك”، وسط تحذير بعدم فتحه والاستماع إليه؛ ما أثار حالة من الذعر والجدل.

مقطع صوتي في مصر

ونشر الخبير التكنولوجي المهندس محمد أبو هنية، الذي قام بتحليل هذا المقطع المثير للجدل، توضيحًا أشار فيه إلى أن مصدر المقطع الصوتي غير معروف، حيث يتضمن أصواتًا وصراخًا بشعًا قد تكون منتجة تكنولوجيًّا.

وعزا محمد أبو هنية وعدد من الخبراء في مصر، سبب الموسيقى الموجودة بالمقطع إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تم من خلالها تجميع عدد من الأكواد للوصول في النهاية إلى هذا المقطع الصوتي.

عبارة عن 14 ثانية

ونوه أبو هنية أن المقطع عبارة عن 14 ثانية من الأصوات الغريبة التي تضمنت أغنية وكلامًا غير مفهوم وصراخًا عاليًا، الأمر الذي يؤثر على الحالة النفسية والعصبية لمن يستمع إليه، موضحًا أن الكثير من المتابعين الذين استمعوا إلى هذا المقطع، أكدوا أنهم عانوا صداعًا رهيبًا وهلاوس، كما أثر على الحالة النفسية للبعض الآخر، على عكس غيرهم ممن لم يتأثروا.

ولفت الخبير إلى أن الذكاء الاصطناعي يملك القدرة على إنتاج مثل هذه المقاطع والتحكم في شكل وريثم الأغاني والموسيقى، سواء عن طريق دمج أكثر من نوع موسيقي في مقطع واحد أو تأليف مقطع حصري لم يسبق إنتاجه من قبل، لافتًا إلى أن هناك نوعًا من الموسيقى المسمى “موسيقى إلكترونية”، حيث يتم إنتاجها إلكترونيًّا دون تدخل بشري في اللحن، وهذه الموسيقى تشتهر بها أغاني البوب والراب.