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جرائم رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير

مكافحة الفساد تباشر التحقيق مع 213 متهماً في 6 وزارات

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
مكافحة الفساد تباشر التحقيق مع 213 متهماً في 6 وزارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت التحقيق مع عدد من القضايا الجنائية والإدارية.

التحقق مع 213 شخصاً

وأوضحت الهيئة ، أنه تم تنفيذ 2230 جولة رقابية، والتحقيق مع 213 شخصاً، وعدد الموقوفين 65 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

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وأشارت الهيئة، إلى أن الأشخاص الذي يتم التحقيق معهم من عدة جهات كالتالي “وزارات الداخلية ، الدفاع،الحرس الوطني، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

جرائم رشوة وغسل أموال

وتمثلت الجرائم وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

 

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