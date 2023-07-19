مكافحة الفساد تباشر التحقيق مع 213 متهماً في 6 وزارات

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أنها باشرت التحقيق مع عدد من القضايا الجنائية والإدارية.
وأوضحت الهيئة ، أنه تم تنفيذ 2230 جولة رقابية، والتحقيق مع 213 شخصاً، وعدد الموقوفين 65 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأشارت الهيئة، إلى أن الأشخاص الذي يتم التحقيق معهم من عدة جهات كالتالي “وزارات الداخلية ، الدفاع،الحرس الوطني، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
وتمثلت الجرائم وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.