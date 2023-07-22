باريس يحدد موعد بيع مبابي وتحرك هلالي لحسم الصفقة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر خالد البلطان يكشف سبب صعوبة ضم صفقات عالمية 10 أيام تحسم مصير كيليان مبابي حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 280 كجم قات مخدر ليونيل ميسي يصنع الحدث في ظهوره الأول مع إنتر ميامي البحر الأحمر الدولية: الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في جزيرة شيبارة الإطاحة بـ 5 مواطنين لاتخاذهم 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات إحباط تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان خلال أسبوع.. ضبط 13931 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (6,072,291) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة سلطنة عُمان.
تم ذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، وقبضت على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.