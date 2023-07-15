مكافحة المخدرات في عسير توعي المواطنين بأضرار الإدمان

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تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة عسير ضمن المعرض المتنقل الذي تقيمه وزارة الداخلية في مناطق السعودية للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بمجمع الراشد مول في مدينة أبها.
وتهدف المشاركة إلى توعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وإبراز دورها في التوعية بأضرار المخدرات بأنواعها كافة، وحماية الأرواح والممتلكات.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات ومخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.