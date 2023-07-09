Icon

كلية الملك خالد العسكرية تعلن فتح باب التسجيل للعام 1445هـ Icon انتشال شخص غرق في مجرى وادي البحيرات بالرياض Icon ضبط 1241 مخالفة لمنشأة في صبيا Icon تدشين أكبر شبكة للمياه ضمن مشاريع الرياض الخضراء   Icon الأمر بالمعروف بالدوادمي تفعّل اللقاءات والبرامج الوقائية للتوعية بخطر المخدرات Icon السجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال في جريمتي غسل أموال وتستر Icon مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى Icon انطلاق مهرجان صيف طيبة في 35 موقعًا لمدة شهر   Icon تنديد أممي بمقتل 22 شخصًا في أم درمان Icon “رعاية” تعلن توفر 40 وظيفة وبرنامج تدريب للثانوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في عدد من المجالات

مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مكتبة جرير عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) من حملة الثانوية فأعلى بمختلف المدن للعمل بعدة مجالات مختلفة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

– بائع – أجهزة كمبيوتر وملحقاته.
– بائع – أدوات مكتبية.
– بائع – أدوات فنية و هندسية.
– بائع – أجهزة الكترونية.
– بائع – كتب عربية.
– بائع، كتب انجليزية.
– كاشير.
– خدمة عملاء.
– عامل مستودع.
– موظف استقبال.
– موظف إداري.
– سكرتير.
– محاسب.
– مدقق.
– مساعد تسويق.
– عارض بضائع.
– مراقب مخزون.
– فني كمبيوتر.
– الدعم الفني.
– مسؤول علاقات حكومية – معقب. (سعوديين فقط)
– رسام ومصمم جرافيك.
– مستودع المنتقى.
– سائق سيارة ثقيل.
– أخصائي موارد بشرية.
– مدرب.
– مدير التجارة الكترونية.
– مدير الإمداد.
– مدير التصنيفات.
– عامل نظافة.
– مدير معرض – للسعوديين فقط.
– مراقب كاميرات.
– مهندس مدني – مدير مشروع.
– منسق موارد بشرية.
– مشرف مستودع.
– فني مكيفات.
– كهربائي.
– نجار.
– استقبال مستودع.
– رافعة شوكية مشغل.
– AS400 مبرمج
– مبرمج جافا.
– مسؤول شبكات.
– مدير المبيعات التنمية (للسعوديين فقط).
– بائع مجال (مبيعات الشركات).
– محلل بيانات.
– مسؤول مشتريات.
– مسؤول تأجير.
– مهندس مدني
– CCTV مهندس.
– بائع – ألعاب الفيديو.
– خدمة عملاء – كول سنتر.
– فني صيانة جوالات (للسعوديين فقط).

قد يهمّك أيضاً
الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد

الأهلي المصري يرفض رحيل محمد عبدالمنعم إلى الاتحاد

3 اشتراطات لشحن ماء زمزم خارج السعودية

3 اشتراطات لشحن ماء زمزم خارج السعودية

أماكن العمل:-

– (الدوادمي، الخرج، سكاكا، الرس، بريدة، الدمام، الظهران، حفر الباطن، حائل، الهفوف، جدة، جازان، الجبيل، خميس مشيط، الخبر، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران، الرياض، تبوك، الطائف، عنيزة، ينبع، وأخرى)

المؤهلات المطلوبة:-

– شهادة الثانوية.
– شهادة الدبلوم.
– درجة البكالوريوس.

المزايا:-

– رواتب مجزية وبدلات.
– بالإضافة إلى نظام عمولات شهرية.
– الإجازة: يومان أسبوعياً.
– فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.
– تأمين طبي.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع مكتبة جرير: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية
السعودية اليوم

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات...

السعودية اليوم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري...

الرياضة
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين
السعودية اليوم

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم حج 1444
السعودية اليوم

إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في...

السعودية اليوم
ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير
أخبار أمنية

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج...

أخبار أمنية
وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا
العالم

وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا

العالم
الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز بلقطات عفوية
العالم

الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز...

العالم