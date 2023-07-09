Icon

تخفيضات أوبك + ترفع أسعار النفط Icon تحويل وحدة البحث بالمسجد النبوي إلى إدارة عامة   Icon قرابة 208 آلاف مستفيد من وكالة اللغات والترجمة خلال موسم الحج Icon 6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon السعودية حققت ما سعت إليه بتنظيم موسم حج نموذجي Icon صالة فاخرة ومنتجع صحي بـ قطار بوتين المصفح Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية” Icon بدء سحب نفط الناقلة صافر خلال أيام Icon وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon هيئة التخصصات الصحية تفتح التقديم على برامج التخصصات الدقيقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في عدد من المجالات

مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مكتبة جرير عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) من حملة الثانوية فأعلى بمختلف المدن للعمل بعدة مجالات مختلفة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

– بائع – أجهزة كمبيوتر وملحقاته.
– بائع – أدوات مكتبية.
– بائع – أدوات فنية و هندسية.
– بائع – أجهزة الكترونية.
– بائع – كتب عربية.
– بائع، كتب انجليزية.
– كاشير.
– خدمة عملاء.
– عامل مستودع.
– موظف استقبال.
– موظف إداري.
– سكرتير.
– محاسب.
– مدقق.
– مساعد تسويق.
– عارض بضائع.
– مراقب مخزون.
– فني كمبيوتر.
– الدعم الفني.
– مسؤول علاقات حكومية – معقب. (سعوديين فقط)
– رسام ومصمم جرافيك.
– مستودع المنتقى.
– سائق سيارة ثقيل.
– أخصائي موارد بشرية.
– مدرب.
– مدير التجارة الكترونية.
– مدير الإمداد.
– مدير التصنيفات.
– عامل نظافة.
– مدير معرض – للسعوديين فقط.
– مراقب كاميرات.
– مهندس مدني – مدير مشروع.
– منسق موارد بشرية.
– مشرف مستودع.
– فني مكيفات.
– كهربائي.
– نجار.
– استقبال مستودع.
– رافعة شوكية مشغل.
– AS400 مبرمج
– مبرمج جافا.
– مسؤول شبكات.
– مدير المبيعات التنمية (للسعوديين فقط).
– بائع مجال (مبيعات الشركات).
– محلل بيانات.
– مسؤول مشتريات.
– مسؤول تأجير.
– مهندس مدني
– CCTV مهندس.
– بائع – ألعاب الفيديو.
– خدمة عملاء – كول سنتر.
– فني صيانة جوالات (للسعوديين فقط).

قد يهمّك أيضاً
الأهلي إسناد تعلن عن 120 وظيفة بكافة المناطق

الأهلي إسناد تعلن عن 120 وظيفة بكافة المناطق

مادة الأسبارتام مسرطنة ويمتد ضررها إلى الكلى

مادة الأسبارتام مسرطنة ويمتد ضررها إلى الكلى

أماكن العمل:-

– (الدوادمي، الخرج، سكاكا، الرس، بريدة، الدمام، الظهران، حفر الباطن، حائل، الهفوف، جدة، جازان، الجبيل، خميس مشيط، الخبر، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران، الرياض، تبوك، الطائف، عنيزة، ينبع، وأخرى)

المؤهلات المطلوبة:-

– شهادة الثانوية.
– شهادة الدبلوم.
– درجة البكالوريوس.

المزايا:-

– رواتب مجزية وبدلات.
– بالإضافة إلى نظام عمولات شهرية.
– الإجازة: يومان أسبوعياً.
– فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.
– تأمين طبي.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

عبر موقع مكتبة جرير: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • حوراء مقبول بهلول مغفوري

    احتاج وظيفه

إقرأ المزيد

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف
السعودية اليوم

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف

السعودية اليوم
رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل
السعودية اليوم

رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في...

السعودية اليوم
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع أميرال بقيمة 11 مليار دولار
السعودية اليوم

أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع...

السعودية اليوم
اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء يوم التروية
السعودية اليوم

اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء...

السعودية اليوم
مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان
الرياضة

مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان

الرياضة
غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير
العالم

غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية...

العالم
نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة

السعودية اليوم