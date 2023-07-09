مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت مكتبة جرير عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) من حملة الثانوية فأعلى بمختلف المدن للعمل بعدة مجالات مختلفة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
– بائع – أجهزة كمبيوتر وملحقاته.
– بائع – أدوات مكتبية.
– بائع – أدوات فنية و هندسية.
– بائع – أجهزة الكترونية.
– بائع – كتب عربية.
– بائع، كتب انجليزية.
– كاشير.
– خدمة عملاء.
– عامل مستودع.
– موظف استقبال.
– موظف إداري.
– سكرتير.
– محاسب.
– مدقق.
– مساعد تسويق.
– عارض بضائع.
– مراقب مخزون.
– فني كمبيوتر.
– الدعم الفني.
– مسؤول علاقات حكومية – معقب. (سعوديين فقط)
– رسام ومصمم جرافيك.
– مستودع المنتقى.
– سائق سيارة ثقيل.
– أخصائي موارد بشرية.
– مدرب.
– مدير التجارة الكترونية.
– مدير الإمداد.
– مدير التصنيفات.
– عامل نظافة.
– مدير معرض – للسعوديين فقط.
– مراقب كاميرات.
– مهندس مدني – مدير مشروع.
– منسق موارد بشرية.
– مشرف مستودع.
– فني مكيفات.
– كهربائي.
– نجار.
– استقبال مستودع.
– رافعة شوكية مشغل.
– AS400 مبرمج
– مبرمج جافا.
– مسؤول شبكات.
– مدير المبيعات التنمية (للسعوديين فقط).
– بائع مجال (مبيعات الشركات).
– محلل بيانات.
– مسؤول مشتريات.
– مسؤول تأجير.
– مهندس مدني
– CCTV مهندس.
– بائع – ألعاب الفيديو.
– خدمة عملاء – كول سنتر.
– فني صيانة جوالات (للسعوديين فقط).
– (الدوادمي، الخرج، سكاكا، الرس، بريدة، الدمام، الظهران، حفر الباطن، حائل، الهفوف، جدة، جازان، الجبيل، خميس مشيط، الخبر، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران، الرياض، تبوك، الطائف، عنيزة، ينبع، وأخرى)
– شهادة الثانوية.
– شهادة الدبلوم.
– درجة البكالوريوس.
المزايا:-
– رواتب مجزية وبدلات.
– بالإضافة إلى نظام عمولات شهرية.
– الإجازة: يومان أسبوعياً.
– فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.
– تأمين طبي.
– متاح التقديم حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
عبر موقع مكتبة جرير: اضغط هنا
حوراء مقبول بهلول مغفوري
احتاج وظيفه