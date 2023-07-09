مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

أعلنت مكتبة جرير عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التوظيف (رجال / نساء) من حملة الثانوية فأعلى بمختلف المدن للعمل بعدة مجالات مختلفة، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

– بائع – أجهزة كمبيوتر وملحقاته.

– بائع – أدوات مكتبية.

– بائع – أدوات فنية و هندسية.

– بائع – أجهزة الكترونية.

– بائع – كتب عربية.

– بائع، كتب انجليزية.

– كاشير.

– خدمة عملاء.

– عامل مستودع.

– موظف استقبال.

– موظف إداري.

– سكرتير.

– محاسب.

– مدقق.

– مساعد تسويق.

– عارض بضائع.

– مراقب مخزون.

– فني كمبيوتر.

– الدعم الفني.

– مسؤول علاقات حكومية – معقب. (سعوديين فقط)

– رسام ومصمم جرافيك.

– مستودع المنتقى.

– سائق سيارة ثقيل.

– أخصائي موارد بشرية.

– مدرب.

– مدير التجارة الكترونية.

– مدير الإمداد.

– مدير التصنيفات.

– عامل نظافة.

– مدير معرض – للسعوديين فقط.

– مراقب كاميرات.

– مهندس مدني – مدير مشروع.

– منسق موارد بشرية.

– مشرف مستودع.

– فني مكيفات.

– كهربائي.

– نجار.

– استقبال مستودع.

– رافعة شوكية مشغل.

– AS400 مبرمج

– مبرمج جافا.

– مسؤول شبكات.

– مدير المبيعات التنمية (للسعوديين فقط).

– بائع مجال (مبيعات الشركات).

– محلل بيانات.

– مسؤول مشتريات.

– مسؤول تأجير.

– مهندس مدني

– CCTV مهندس.

– بائع – ألعاب الفيديو.

– خدمة عملاء – كول سنتر.

– فني صيانة جوالات (للسعوديين فقط).

أماكن العمل:-

– (الدوادمي، الخرج، سكاكا، الرس، بريدة، الدمام، الظهران، حفر الباطن، حائل، الهفوف، جدة، جازان، الجبيل، خميس مشيط، الخبر، المدينة المنورة، مكة المكرمة، نجران، الرياض، تبوك، الطائف، عنيزة، ينبع، وأخرى)

المؤهلات المطلوبة:-

– شهادة الثانوية.

– شهادة الدبلوم.

– درجة البكالوريوس.



المزايا:-

– رواتب مجزية وبدلات.

– بالإضافة إلى نظام عمولات شهرية.

– الإجازة: يومان أسبوعياً.

– فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.

– تأمين طبي.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم حاليا، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.



طريقة التقديم:-

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