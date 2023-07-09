Icon

بايدن يحث أردوغان على الترحيب بالسويد في الناتو Icon الموارد البشرية: احذروا التعامل مع الحسابات الوهمية Icon الوجهة المتوقعة لـ موسى ماريجا في حال غادر الهلال Icon القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر Icon التحقيق في مشروب طاقة أمريكي يدمر صحة الأطفال Icon مشاجرة بين راكبين تؤخر إقلاع طائرة لمدة ساعتين Icon بدء إيداع دعم يوليو من حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي Icon موعد انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد Icon القبض على عدد من مروجي المخدرات في عدة مناطق Icon مكسيكي يأكل مخ زوجته نيئًا ويجعل جمجمتها منفضة سجاير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
أطلقت وسائل محلية عليه لقب آكل لحوم البشر

مكسيكي يأكل مخ زوجته نيئًا ويجعل جمجمتها منفضة سجاير

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
مكسيكي يأكل مخ زوجته نيئًا ويجعل جمجمتها منفضة سجاير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتقلت الشرطة المكسيكية الأسبوع الماضي مواطنًا بتهمة بشعة، ملخصها أنه قتل زوجته في 29 يونيو الماضي، ثم “أكل مخها نيئًا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير”.

آكل لحوم البشر

وأطلقت وسائل محلية، عليه لقب آكل لحوم البشر في بويبلا”؛ لأنه كان يقيم مع زوجته في مدينة Puebla الواقعة بوسط المكسيك الجنوبي قرب 3 براكين.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لـ 11

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لـ 11

معرض إثراء وشرف النسائي 2 يحقق أعلى مؤشر في تاريخ رئاسة الحرمين

معرض إثراء وشرف النسائي 2 يحقق أعلى مؤشر في تاريخ رئاسة الحرمين

 

ووصف القاتل إعلاميًّا في المكسيك بالفريد من نوعه تقريبًا، وأخبر محققون من الشرطة استجوبوه، أن الشيطان طلب منه قتل زوجته Maria Montiel الأكبر سنًّا منه بعامين، فانصاع وقام بتقطيع جثتها إربًا، واحتفظ بأعضاء منها أكلها في البيت. أما الباقي فوضعه بأكياس بلاستيكية خبّأها في منحدر برية قريب، وبعد يومين اتصل بإحدى بنات زوجته من زوج سابق، واعترف لها بارتكاب الجريمة، وبأقل من ساعة وجد الشرطة تنقضّ وتقتاده معتقلًا للتحقيق.

وطالبت والدة الزوجة القتيلة، بالعدالة لابنتها، الأم لخمس بنات من زوج سابق، أعمارهن بين 12 و23 سنة.

وأضافت لتلفزيون محلي، أن أصغر اثنتين سنًّا من البنات، كانتا تعيشان معه ومع والدتهما في البيت “حيث كان يتلصص عليهما أثناء الاستحمام، وكانت ابنتي إلى جانبه دائمًا بدافع الحب”، وفق تعبيرها.

بسكين ومطرقة

وروت الأم أيضًا أن آكل مخ ابنتها قطع جسدها بسكين ومطرقة وفي الفيديو يمكن رؤية صور للبيت وللزوجة القتيلة، وللمكان الذي رمى فيه الأكياس المحتوية على جثتها المقطعة.

ونقلت وسائل إعلام مكسيكية، الخميس الماضي، عثور الشرطة على “ركن في البيت، كان للقتيلة وزوجها مذبحًا للسحر الأسود” ووجدت أدلة تشير إلى أن آكل لحم زوجته كان عنيفًا، ملأ البيت بدماء نازفة منها حين قتلها، وأن عائلتها كانت تعلم أنه عدواني، لكنها لم تفعل شيئًا، وأقله إبلاغ السلطات بأمره، وما قد يصدر عنه من خطر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن
السعودية اليوم

معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن

السعودية اليوم
إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر
السعودية اليوم

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي
العالم

سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي

العالم
طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية
أخبار أمنية

ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين...

أخبار أمنية
كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي
الرياضة

كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم...

الرياضة