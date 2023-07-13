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بعد مشاركة لاعبي تلك الأندية في مونديال قطر 2022

مليونا دولار تمنح الهلال التفوق على الأندية السعودية بمكافآت الفيفا

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
مليونا دولار تمنح الهلال التفوق على الأندية السعودية بمكافآت الفيفا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس عن توزيع 209 ملايين دولار على أندية العالم التي شارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في نوفمبر الماضي في قطر.

ونال 13 ناديًا سعوديًا مبلغًا وقدره 6 ملايين و 586 ألف دولار أمريكي وهم ” الهلال، النصر، الشباب، الأهلي، الاتحاد، الوحدة، أبها، الاتفاق، الطائي، الفتح، العدالة، الرائد، التعاون”.

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الهلال صاحب نصيب الأسد 

ونال أزرق الرياض نصيب الأسد من مكافآت الفيفا حيث حصل على مليوني و 135 ألف دولار، النصر ثانيًا بمكافأة قدرها مليون و 599 ألف دولار، الشباب نال 675 ألف دولار، الاتحاد رابعًا 585 و 8آلاف دولار الأهلي 492 ألف دولار وأبها نال 324 ألف دولار، الوحدة حصل على 232 ألف دولار، الاتفاق نال 197 ألف دولار، الطائي نال 142 ألف دولار، التعاون حصل على 38 ألف دولار، العدالة حصل على 16 ألف دولار، الرائد نال 16 ألف دولار أيضًا.

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