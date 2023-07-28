مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم

قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي: إن هناك نحو مليون مستفيد من العمليات الجراحية التي قدمتها السعودية في أكثر من 35 دولة حول العالم.

113 ألف عملية جراحية

وأضاف الجطيلي، خلال مداخلة هاتفية على “قناة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن المركز أنجز أكثر من 113 ألف عملية جراحية في الدول الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه العلميات تخصصية دقيقة، ومن أهمها عمليات القلب المفتوح والقسطرة وعمليات العيون.

عدد الحملات

وأوضح الجطيلي أن عدد الحملات التي نفذت حتى الآن بلغت 403 حملات، بإجمالي متطوعين تجاوز 52 ألف متطوع، لافتًا إلى أن البصر كان يعود إلى ما بين 400 إلى 450 شخصًا في كل حملة.