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لتحقيق آمال وطموحات دول المنطقة

ممثل ملك البحرين: قمة جدة التشاورية تعزز الجهود وتوطد التعاون

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
ممثل ملك البحرين: قمة جدة التشاورية تعزز الجهود وتوطد التعاون
المواطن - واس

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أعرب الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على دعوته الكريمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

إشادة بالقيادة

وأشاد في تصريح لدى وصوله إلى جدة بهذه المناسبة بالدور الفاعل الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبدعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز الجهود وتكريس التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الدول الصديقة، لما فيه تحقيق آمال وطموحات دول وشعوب المنطقة.

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تعزيز التواصل والترابط

كما أعرب الشيخ ناصر آل خليفة عن بالغ التقدير للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، على استضافة هذه اللقاءات الأخوية البناءة، التي تأتي تأكيدًا لحرص قيادة السعودية على تعزيز التواصل والترابط وترسيخ الشراكة الطموحة، وتكريس القيم والروابط التاريخية العميقة والمصالح المتبادلة، والتعاون البنَّاء على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات، لكل ما فيه خير لشعوبنا وشعوب المنطقة واستقرارها وازدهارها.

وسأل الله العلي القدير أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والسداد، لما فيه الخير والنفع لشعوبنا كافة، وعدَّ استضافة هاتين القمتين المهمتين، والجهود المخلصة التي تقوم به المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي ضمانًا لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

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