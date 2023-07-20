ممشى السحاب بالباحة يستهوى الزائرين وسط أجواء من الإثارة والتشويق

المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري رياض محرز يخضع للفحص الطبي ويقترب من الأهلي انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة رامون دياز يتولى تدريب فاسكو دي جاما
أعرب عدد من الزائرين والسائحين استمتاعهم بالأجواء السياحية في الباحة، ولاسيما تجربة ممشى السحاب في الباحة.
ومن أطول جسر معلق في السعودية ودول الخليج العربي، إذ يتجاوز طولة 100 متر، وثق مقطع فيديو لقناة العربية، لحظات الإثارة والتشويق التي يعيشها الزائرين بين السحاب.
بدوره، قال أحد الشباب الزائرين: إن التجربة جميلة جدًّا بالرغم ما بها من شيء من الاندفاعية والشجاعة، ونصح الجميع لخوض التجربة، فيما أشار أحد الأطفال إلى أنه أول مرة يخوض مثل هذه التجربة، بينما بدت السعادة الغامرة بوجهه.
وذكر عدد من الأطفال أن التجربة جميلة جدًّا لكنها مخيفة بعض الشيء.
في السياق ذاته، تطرق شاب آخر إلى الحديث عن حماسه وشغفه بخوض التجربة، وحرصه على تجربتها أكثر من مرة، واتفق معه شاب آخر بأنها تجربة رائعة ولا تخوف بل كلها حماس وإثارة.
من أطول جسر معلق في #السعودية..
مراسل العربية @Oozlion777 يرصد آراء الزوار والسياح حول تجربة ممشى السحاب في #الباحة#لاتروح_بعيد pic.twitter.com/XLrfGRDt5e
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 20, 2023