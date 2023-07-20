ممشى السحاب بالباحة يستهوى الزائرين وسط أجواء من الإثارة والتشويق

أعرب عدد من الزائرين والسائحين استمتاعهم بالأجواء السياحية في الباحة، ولاسيما تجربة ممشى السحاب في الباحة.

حماس وتشويق

ومن أطول جسر معلق في السعودية ودول الخليج العربي، إذ يتجاوز طولة 100 متر، وثق مقطع فيديو لقناة العربية، لحظات الإثارة والتشويق التي يعيشها الزائرين بين السحاب.

بدوره، قال أحد الشباب الزائرين: إن التجربة جميلة جدًّا بالرغم ما بها من شيء من الاندفاعية والشجاعة، ونصح الجميع لخوض التجربة، فيما أشار أحد الأطفال إلى أنه أول مرة يخوض مثل هذه التجربة، بينما بدت السعادة الغامرة بوجهه.

تجربة جميلة

وذكر عدد من الأطفال أن التجربة جميلة جدًّا لكنها مخيفة بعض الشيء.

في السياق ذاته، تطرق شاب آخر إلى الحديث عن حماسه وشغفه بخوض التجربة، وحرصه على تجربتها أكثر من مرة، واتفق معه شاب آخر بأنها تجربة رائعة ولا تخوف بل كلها حماس وإثارة.