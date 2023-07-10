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وسط طبيعة وجبال خلابة

ممشى الضباب بأبها يستقطب الزوار للاستمتاع بالأجواء الباردة

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٥ مساءً
ممشى الضباب بأبها يستقطب الزوار للاستمتاع بالأجواء الباردة
المواطن - فريق التحرير

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يشهد ممشى الضباب الشهير في أبها، إقبالًا كبيرًا من الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الباردة والمناظر الخلابة في المنطقة.

إقبال على ممشى الضباب

ومع الإجازة الصيفية، بدأ الزوار والسياح يتسارعون لزيارة أبها بمنطقة عسير للوقوف بين قمم جبالها الشاهقة، والاستمتاع بزيارة ممشى الضباب الشهير.

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ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، إقبال الأسر والكبار والصغار على ممشى الضباب لاقتناص فرصة الاستمتاع بالمكان الخلاب، والتقاط الصور للوحة جمالية تكتسي أجواؤها بالضباب.

موسم صيف عسير 2023

يأتي ذلك مع انطلاق موسم صيف عسير 2023، الذي يُعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار “بارد ممطر صيفًا”.

ويستهدف موسم صيف عسير 2023 استهدف إتاحة الفرص لشركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة من خلال تفعيل أكثر من 15 وجهة سياحية وترفيهية متنوعة كالحفلات الموسيقية والمغامرات الرياضية والفعاليات الثقافية والمتنزهات الطبيعية وغيرها من التفعيلات المتناسبة مع جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير أكثر من 700 فرصة وظيفية موسمية، استعدادًا لاستقبال وخدمة زوار المنطقة.

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