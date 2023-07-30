Icon

5 فرق لم تغب عن الدوري السعودي للمحترفين Icon المرور: المركبة لا تسجل لمن لا يسمح له بالقيادة Icon التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والسد Icon زراعة منظم نبض القلب ينقذ حياة مريض في نجران Icon التسوق السياحي يجذب زوار جدة Icon إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة Icon حكام مواجهات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية Icon إطلاق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة الشحن Icon منارة السعودية تستحوذ على 10% من فالي البرازيلية Icon تشكيل مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي المتوقع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
تعمل في مجال تعدين النحاس والنيكل

منارة السعودية تستحوذ على 10% من فالي البرازيلية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
منارة السعودية تستحوذ على 10% من فالي البرازيلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن توقيع شركة منارة المعادن للاستثمار “منارة”، وهي مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، على صفقة للاستحواذ على ما نسبته 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة “فالي”.

حقوق الملكية

وأوضحت معادن، في بيان على “تداول”، اليوم الأحد، أن حقوق الملكية لشركة “فالي” بلغت 26 مليار دولار بما يعادل 97.5 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً
إجراء هام حال التأخر عن موعد أداء العمرة

إجراء هام حال التأخر عن موعد أداء العمرة

266 إطفائيًّا يخمدون حرائق رودس اليونانية

266 إطفائيًّا يخمدون حرائق رودس اليونانية

وكانت شركة “فالي” البرازيلية للتعدين، قد أعلنت يوم الخميس، أنها توصلت إلى اتفاقيتين منفصلتين لبيع 13% من أعمالها للمعادن الأساسية مقابل 3.4 مليار دولار بهدف تعزيز إنتاجها من معدني النحاس والنيكل.

وبموجب الاتفاقيتين يستحوذ مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10% من وحدة المعادن الأساسية في فالي، فيما تستحوذ شركة الاستثمارات الأميركية إنجين نمبر 1 على 3%.

مشاريع ضخمة

وأوضحت أن شركة “فالي” تمتلك مشاريع كبيرة في أهم مناطق التعدين في العالم بما في ذلك كندا والبرازيل وإندونيسيا.

وأشارت إلى أنه لذلك، سيساهم استثمار “منارة” في “فالي” بشكل رئيسي في مساعدة الشركة على توسيع إنتاجها من النحاس والنيكل عبر محفظة أصولها. حيث تعتبر هذه المعادن ضرورية لعملية تطوير تقنيات جديدة ستساهم في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة.

وتابعت: “ستتمكن “منارة” بعد استيفاء المتطلبات النظامية من تملك حصة في “فالي” مقدارها 10%، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات الصفقة خلال الربع الأول من العام المالي 2024م”.

مشروع مشترك

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط “معادن” الرامية على زيادة إمداداتها من المعادن الاستراتيجية وتمكين المملكة العربية السعودية من لعب دور أكبر في سلاسل التوريد العالمية الداعمة لتحول الطاقة.

سيتم تمويل الصفقة من خلال موارد شركة “معادن” الخاصة. ومن المتوقع أن ينعكس أي تأثير مالي لعملية الاستحواذ اعتبارا من النصف الأول من عام 2024م.

وشركة “منارة”، هي مشروع مشترك مملوك لشركة التعدين العربية السعودية “معادن” وصندوق الاستثمارات العامة بنسب 51% و49% على التوالي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم