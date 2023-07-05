منتخب مصر الأولمبي يتألق مع ميكالي

ظهر منتخب مصر الأولمبي بشكل مميز مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، بعدما قاد الفراعنة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”.

منتخب مصر مع ميكالي

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع ميكالي في شهر أغسطس الماضي، لقيادة منتخب مصر تحت 23 عامًا، خلفًا للمدير الفني شوقي غريب.

وقاد ميكالي، منتخب مصر تحت 23 عامًا في 17 مباراة حتى الآن، ولم يخسر أي لقاء، حيث نجح في تحقيق 10 انتصارات، وتعادل في 7 لقاءات.

وقدم اللاعبون أداء مميزًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي مع ميكالي، حيث نجح المنتخب في تسجيل 17 هدفًا، واهتزت شباكه 4 مرات فقط، ولم يستقبل أي هدف خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة الآن.

وشهدت منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تألقًا لافتًا من حارس المرمى حمزة علاء، الذي حافظ على نظافة شباكه، ليلعب دورًا بارزًا في تأهل الفراعنة، ليتوج بجائزة أفضل حارس في مرحلة المجموعات.

التأهل إلى أولمبياد

وخطف منتخب مصر الأولمبي الأنظار في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على غينيا بهدف دون رد بالأمس، ليضمن الصعود رسميًا للأولمبياد.

وبات ميكالي أول مدير فني أجنبي يقود المنتخب للتأهل إلى نهائيات الأولمبياد، بعد تغيير نظام التصفيات الإفريقية؛ ليُقام بنظام البطولة المجمعة “كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا”.