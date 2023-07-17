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منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا ومواطنةً لتبرعهم بالدم عشر مرات

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا ومواطنةً لتبرعهم بالدم عشر مرات
المواطن - واس

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صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا ومواطنةً لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: فيصل بن حمود العتيبي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز المنيع، النقيب/فيصل بن عبدالله البابطين، خالد بن سعيد الدوسري، نواف بن عبدالله الغريبي، عبدالله بن شديد المطيري، خالد بن محمد الشومر، خالد بن صعيب المطيري، مساعد بن عبدالرحمن العتيبي، عواد بن ظافر القحطاني، فيصل بن محمد السحمان، أحمد بن سليمان الرشيدي، فيصل بن عبدالله القحطاني، فهد بن عبدالله السويلم، خالد بن محمد السحيباني، العماني بن علي القحطاني، فهد بن عيسى الشهاب، حسن بن عبدالله المعراج، أحمد بن علي العليوي، حمدان بن رشيد الشمري، أيمن بن محمد الأحمدي، محمد بن راشد السحيمي، عبدالرحمن بن مقبل الحربي، بندر بن مسعد الحجيلي، الرئيس رقباء/ هشام بن عبدالملك الطيار، بندر بن غازي المطيري، سلطان بن عبدالله الجهني، حمد بن عبدالله السهلي، سمير بن صالح الأحمدي، عبدالرحمن بن قبل الحجيلي، سلطان بن فهد بري، الرقيب/ جازي بن مريع الحربي، راشد بن عبدالعزيز العثمان، عبدالعزيز بن يونس الهندي، صالح بن حامد الحربي، الرائد مهندس/ محمد بن عبدالرحمن العامري، إبراهيم بن سعود الشعلان، حمد بن عبدالله الموسى، الرقيب أول فني/ جمعان بن محمد القحطاني، مشهور بن هادي الشهري، العريف/ عبدالله بن يحي السعيدي، منيف بن عطا لله الشمري، فيصل بن حسن باعبدالله، الجندي أول/ أحمد بن محمد الحارثي، زكريا بن سليمان الصقير، ناصر بن سلمان العتيبي، نورة بنت طلال الغشيان، منار بنت خالد الصالح، محمد بن عبدالرحمن العروان، سلام بن محمد المسلم، عثمان بن محمد الشمراني، عبدالسلام بن خليل العويضة، فني مختبر/ راكان بن تركي الحجيري، خالد بن مشبب الأسمري، إبراهيم بن سعد البداح، الرقيب/ علي بن ماجد الدوسري، الملازم أول/ عبدالله بن خالد أباحسين، محمد بن مترك السبيعي، عبدالله بن درويش العنزي، النقيب/ مسفر بن خالد المخاريم.

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