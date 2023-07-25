مندسون يفسدون حفلاً لنشطاء البيئة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمندسين أفسدوا حفلاً لنشطاء البيئة من جماعة Just Stop Oil الذين يوقفون الشوارع ويعطلون الناس.

دخلاء يفسدون الحفل

وفي التفاصيل، أقام نشطاء البيئة مأدبة عشاء احتفالاً بإنجازاتهم وكان وسطهم دخلاء مثّلوا أنهم معهم.

وأطلق الدخلاء، لحظة بداية الاحتفال، بالونات طارت للسقف، فتسببت بإطلاق أصوات صفارات الإنذار، فأفسدوا الحفل ليذيقوهم من نفس الكأس.