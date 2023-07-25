Icon

لقطات مذهلة لأكبر مبنى مكاتب في العالم Icon 266 إطفائيًّا يخمدون حرائق رودس اليونانية Icon مقتل 18 سجينًا داخل سجن بالإكوادور Icon تطفل راكب يربك طائرة أمريكية ويجبرها على العودة Icon توضيح من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي Icon وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني Icon تيك توك يضيف خيار المنشورات النصية مع تصاعد المنافسة Icon مندسون يفسدون حفلاً لنشطاء البيئة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الجزائر في ضحايا الحرائق Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أطلقوا بالونات فتسببت بإطلاق أصوات صفارات الإنذار

مندسون يفسدون حفلاً لنشطاء البيئة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
مندسون يفسدون حفلاً لنشطاء البيئة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمندسين أفسدوا حفلاً لنشطاء البيئة من جماعة Just Stop Oil  الذين يوقفون الشوارع ويعطلون الناس.

دخلاء يفسدون الحفل

وفي التفاصيل، أقام نشطاء البيئة مأدبة عشاء احتفالاً بإنجازاتهم وكان وسطهم دخلاء مثّلوا أنهم معهم.

قد يهمّك أيضاً
إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

ماثيوس بيريرا يقترب من الانضمام لـ كروزيرو البرازيلي

ماثيوس بيريرا يقترب من الانضمام لـ كروزيرو البرازيلي

وأطلق الدخلاء، لحظة بداية الاحتفال، بالونات طارت للسقف، فتسببت بإطلاق أصوات صفارات الإنذار، فأفسدوا الحفل ليذيقوهم من نفس الكأس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إرشاد مكاني عبر الروبوت لقاصدي المسجد الحرام
السعودية اليوم

إرشاد مكاني عبر الروبوت لقاصدي المسجد الحرام

السعودية اليوم
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى...

السعودية اليوم
وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي
الرياضة

وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه...

الرياضة
فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة
العالم

فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني...

العالم
الحج بين الماضي والحاضر
السعودية اليوم

الحج بين الماضي والحاضر

السعودية اليوم
اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان 1554 قناة متطرفة
السعودية اليوم

اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان...

السعودية اليوم
ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون
العالم

ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون

العالم