مندسون يفسدون حفلاً لنشطاء البيئة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمندسين أفسدوا حفلاً لنشطاء البيئة من جماعة Just Stop Oil الذين يوقفون الشوارع ويعطلون الناس.

وفي التفاصيل، أقام نشطاء البيئة مأدبة عشاء احتفالاً بإنجازاتهم وكان وسطهم دخلاء مثّلوا أنهم معهم.

وأطلق الدخلاء، لحظة بداية الاحتفال، بالونات طارت للسقف، فتسببت بإطلاق أصوات صفارات الإنذار، فأفسدوا الحفل ليذيقوهم من نفس الكأس.

If you want a laugh, look at what these undercover journos did to @JustStop_Oil ‘s posh harp banquet celebration…

I just spat out my tea 😂

Bravo, now that is a taste of your own medicine. pic.twitter.com/3QjgdHkDiN

— Adam Brooks AKA EssexPR 🇬🇧 (@EssexPR) July 24, 2023