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استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل

منصب جديد لـ تيسير الجاسم بالأهلي

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
منصب جديد لـ تيسير الجاسم بالأهلي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد عودة تيسير الجاسم؛ للعودة داخل النادي الأهلي مجددًا، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل.

تيسير الجاسم في منصب جديد

وأكد الصحافي عبدالرحمن أباعود، أن تيسير الجاسم انضم إلى فريق عمل النادي الأهلي في العاصمة الفرنسية باريس، والمتواجد بقيادة الرئيس التنفيذي يزن الشريف، الذي يجتمع بشكل دائم مع لجنة استقطاب النجوم”.

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وليد معاذ وتيسير الجاسم
وليد معاذ والجاسم – المصدر @ALAHLI_FC

وأشار عبدالرحمن أباعود، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت، إلى أن النادي الأهلي يضم فريق عمل كبيراً خاصاً بالتعاقدات الصيفية متواجد في باريس، وسيكون تيسير الجاسم من ضمنه.

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ليصبح اسم تيسير الجاسم ضمن قائمة الأكثر تداولًا، حيث أعربت عن سعادتها بعودته للعمل في النادي الأهلي، خاصة أن الفريق ظهر بشكل مميز حينما كان نائبًا للرئيس وليد معاذ بالموسم الماضي.

وليد معاذ وتيسير الجاسم - الأهلي
وليد معاذ والجاسم

الأهلي يدعم صفوفه

ونجحت الإدارة الأهلاوية في ضم أكثر من صفقة عالمية؛ لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقدت مع حارس تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأعلن النادي الأهلي بالأمس عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز، كما اقتربت من ضم نجم نيوكاسل يونايتد، آلان سانت ماكسيمين.

رياض محرز أهلاوي
محرز بقميص الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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