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حذرت من عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة

منصة أبشر: لا تشاركوا بيانات الدخول ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
منصة أبشر: لا تشاركوا بيانات الدخول ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص
المواطن - واس

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حذّرت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، المستفيدين من خدماتها من رسائل البريد الإلكتروني، التي تطلب منهم معلومات شخصية، أو تحيلهم إلى استخدام روابط لسداد مبالغ مالية، مؤكدةً ضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية للمنصة من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية، وتطبيق “أبشر أفراد” و”أبشر أعمال” المتوافرة على “قوقل بلاي” و”آب ستور” و”آب جاليري”.

تنبيه أبشر

وشددت المنصة على عدم مشاركة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سرية البيانات؛ حمايةً لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم لعمليات الاحتيال، وعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة.
يذكر أن منصة “أبشر” تواصل مساعيها عبر حملتها التوعوية “لا يستغلونك”، لتوعية المستفيدين من خدماتها بضرورة عدم مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع الآخرين؛ تجنبًا لأي عملية احتيال قد تحدث لهم عبر قنوات التواصل المتاحة.

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