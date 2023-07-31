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منذ اشتراه إيلون ماسك العام الماضي

منصة إكس تهدد بمقاضاة منظمة تحض على الكراهية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
منصة إكس تهدد بمقاضاة منظمة تحض على الكراهية
المواطن - فريق التحرير

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هددت منصة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقًا، بمقاضاة منظمة حقوقية مستقلة، وثقت أبحاثها زيادة في خطاب الكراهية على الموقع منذ اشتراه إيلون ماسك العام الماضي.

مكافحة الكراهية الرقمية

وبعث محامٍ يمثل إكس، برسالة إلى مركز مكافحة الكراهية الرقمية، في 20 يوليو الحالي، يهدد فيها باتخاذ إجراء قانوني بشأن بحث المنظمة غير الربحية حول الخطاب الذي يحض على الكراهية في الموقع، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

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وذكر المحامي في رسالته أن بحث مركز مكافحة الكراهية الرقمية يهدف إلى الإضرار بأعمال تويتر عبر إبعاد المعلنين عن المنصة بنشر مقالات تقدم تأكيدات تحريضية وشائنة وكاذبة أو مضللة حول “تويتر” بهدف الإضرار بسمعتها.

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