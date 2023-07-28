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لمواساته في وفاة الشيخ سعيد بن زايد

منصور بن متعب ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لرئيس الإمارات

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
منصور بن متعب ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لرئيس الإمارات
المواطن - واس

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك في قصر المشرف في أبوظبي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل.

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