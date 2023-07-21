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منظومة خدمية تكاملية في أول جمعة من موسم العمرة بالمسجد الحرام

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ صباحاً
منظومة خدمية تكاملية في أول جمعة من موسم العمرة بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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أشار المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ماهر بن منسي الزهراني، إلى تكامل الخطط الميدانية بالمسجد الحرام في أول جمعة من موسم العمرة، وسط جاهزية الإمكانات والطاقات البشرية والآلية التي وفرتها المملكة العربية السعودية لتهيئة مواطن الخدمات التي تقدمها الإدارات الميدانية والإدارية بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية.

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جاهزية كاملة

ونوه الزهراني إلى تجهيز (5000) عربة عادية وقرابة (3000) عربة كهربائية، عبر تطبيق “تنقل” وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.. وستوفر الرئاسة مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين.

توسعة وخدمات متنوعة

وأضاف: وفرت الرئاسة في التوسعة الشمالية للمسجد الحرام خدمات تتنوع بين مشربيات ماء زمزم، وتكييف ودواليب للمصاحف ونظام صوتي وأنظمة الإنارة وتأمين السجاد وتهيئة دورات المياه بالإضافة لتشغيل عدد من السلالم الكهربائية التي تنقل المصلين وكبار السن إلى جميع الأدوار المتاحة، وذلك من خلال كفاءات تمتلك الخبرة في التعامل المباشر مع دخول وخروج المصلين للتأكد من سلامتهم وتوجيههم إلى المساحات المخصصة لأداء الصلوات والمحافظة على تنظيم المشايات والممرات بمشاركة الجهات ذات الاختصاص وفق الخطط المعدة مسبقًا لتسهيل حركة قاصدي التوسعة الشمالية للمسجد الحرام.

الإدارات النسائية

وأضاف: تشارك الإدارات النسائية في خدمة قاصدات المسجد الحرام واستقبالهن بالحفاوة والترحيب وتقديم الهدايا كالمصاحف وعبوات ماء زمزم وتهيئة المصليات وتجهيزها بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كالقلم القارئ ومصاحف برايل، وحافظات زمزم، كما تنفذ الكفاءات النسائية خطط تفويج ميسرة في يوم الجمعة لتضمن آلية دخول وخروج القاصدات انتظام وصولهن إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات، مجالات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم بالإضافة إلى الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من قاصدات البيت الحرام.

وقال: يقوم (200) مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على (4000) عامل وعاملة، بغسل المسجد الحرام (10) مرات يوميًّا، وتهيئة (7000) عبوة ماء زمزم و(800) عامل لتوزيع الماء المبارك على المصلين في أرجاء المسجد الحرام، فيما وُزعت (4500) حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي (500) ألف لتر.

منظومة متكاملة

وأكد إشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الخطط الميدانية المعدة لاستقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وتوفير منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المصلين والمعتمرين في موسم العمرة لعام 1445هـ.

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