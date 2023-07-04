منع مسؤولي إدارة بايدن من التنسيق مع شركات التواصل الاجتماعي

حكم قاض أميركي بمنع مسؤولي إدارة بايدن من التنسيق مع شركات التواصل الاجتماعي، وفقا لواشنطن بوست.

وأبطلت المحكمة العليا الأمريكية اقتراح الرئيس جو بايدن إلغاء المليارات من ديون الطلاب، ويلغي الحكم الخطة فعليًا، والتي كانت ستسقط حوالي 10 آلاف دولار عن كل مقترض، وما يصل إلى 20 ألف دولار في بعض الحالات.

قرار المحكمة العليا الأمريكية

وأوضحت “بي بي سي” في تقريرها، أن القرار يؤثر على قروض أكثر من 40 مليون أمريكي. وقال بايدن إن الأمر أثار غضب الرأي العام الأمريكي. وتعهّد بوضع إجراءات جديدة لتخفيض ديون طلاب الجامعات باستخدام قوانين أخرى قائمة.

كانت خطة الإعفاء من القرض في طي النسيان منذ أن رفعت بعض الولايات المحافظة دعاوى قضائية، بحجة أن الرئيس تجاوز سلطته. وأكدت المحكمة ذلك في قرارها.

إفشال خطة بايدن

وفي أعقاب القرار، تحدّث بايدن من البيت الأبيض قائلًا: “أعرف أن هناك ملايين الأمريكيين في هذا البلد يشعرون بخيبة الأمل والإحباط أو حتى القليل من الغضب. يجب أن أعترف أنني أفعل ذلك أيضًا”.

وقال: “قرار اليوم أغلق مسارًا واحدًا. والآن سنبدأ مسارًا آخر”.

تضاعف ديون الطلاب

وتضاعف إجمالي ديون الطلاب لأكثر من ثلاثة أضعاف على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، إذ ارتفع من حوالي 500 مليار دولار في عام 2007 إلى 1.6 تريليون دولار اليوم.

وتظهر بيانات استطلاعات الرأي أن دعم اقتراح الإعفاء من قرض الطالب تراجع إلى حد كبير على أسس سياسية.