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تحذير من استعمال الآلات التي تحدث صدمات كهربائية

منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن
المواطن - واس

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شددت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الخامسة على منع مشاركة الهجن ذات السنامين في جميع سباقات المهرجان الذي ينطلق بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

شروط المشاركة

وأوضحت اللجنة خلال إعلانها شروط المشاركة أن يكون الهجان والمطية المشاركان في الماراثون من نفس الدولة ولنفس المالك، وألا يقل عمر الهجان المشارك في أشواط الماراثون عن 18 عاماً، ويكون حاملاً للهوية الوطنية مع التقيد بتوفير جميع ملابس السلامة وفقاً للائحة السباقات.

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كما طالبت اللجنة من جميع المشاركين الالتزام بتعليمات اللجان فيما يتعلق باستقبال الهجن المشاركة في الموقع، وتقسيمها، وتنظيم دخولها، وجدول السباق والحضور إلى موقع التدقيق والترقيم حسب الأوقات المقررة، وسيتم منع مشاركة من يتأخر أكثر من ساعة كحد أقصى، والالتزام أيضاً بحضور المالك المشارك أو المضمر أو وكيله الشرعي لاستكمال إجراءات دخول الهجن، وكذلك أهمية حضور المالك أو المضمر أو من يفوضه بوكالة رسمية عند دخول المطايا منطقة الفحص لمشاهدة عملية أخذ وجمع العينات، وفي حال عدم حضوره يعد موافقاً على جميع الإجراءات التي اتخذت”، مشددةً أن اللجنة لن تتحمل أي مسؤولية نتيجة أي إصابات أو كسور أثناء الفحص والتحضير قبل وأثناء وبعد السباق.

وبينت اللجنة أنه يحق لها طلب تثبيت أي مطية من المالك المنتج عبر الاتصال المرئي، إذا تعثر حضوره إلى مقر المهرجان، ويكون ذلك أمام جميع أعضاء اللجنة المختصة، وأن تكون مشاركة المطية بناءً على السن المعتمد في البرنت.

وأكدت عدم مشاركة المطية أكثر من مرة واحدة في يوم السباق أو في نفس السن خلال السباق التمهيدي أو النهائي، ويجب على المشارك الالتزام بالأشواط التي تم التسجيل بها مسبقاً، ولا يحق له التغيير أو التعديل أثناء السباق، وكذلك عليه الحضور قبل بداية السباق بوقت كافٍ.

المطايا المتأخرة

كما أكدت اللجنة أنه سيسمح بمشاركة المطايا المتأخرة عن الأشواط المسجلة فيها في آخر شوطين، مشيرةً إلى أنه إذا لم تتمكن المطية المشاركة من الانطلاق مع الشوط المشاركة به بسبب (سوء طبع) يتم إتاحة الفرصة لها مرة واحدة فقط، وسيتم استبعادها بعد ذلك، وأنه لا يحق للمالك المشاركة بأكثر من شوط رمز لنفس الفئة.

كما يحق للجنة المنظمة استبعاد أي مطية من المشاركة إذا ظهرت عليها أعراض مرض أو أمراض معدية، وأنه يشترط التسجيل في جميع الأشواط (مفتوح – عام) لكل مالك، حيث يسمح لكل مالك بحد أقصى عدد 3 مطايا في الشوط الواحد، كما يسمح لكل مالك تسجيل عدد 6 مطايا في أشواط الرموز (مفتوح-عام) ومشاركة 3 مطايا بحد أقصى في نفس الشوط”.

صدمات كهربائية

وحذّرت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن المشاركين في أشواط المهرجان من استعمال الآلات التي تحدث صدمات كهربائية في الراكب الآلي، مؤكدةً أنها ستفرض عقوبات على المطايا والملاك بحسب جدول العقوبات.

ويقود الراكب الآلي، الهجن المشاركة في أشواط المهرجان، ويُعد من أبرز التقنيات الحديثة والمصنوعة محليًا، والمستخدمة في سباقات الهجن، وذلك بهدف تطوير الرياضة والحد من الحوادث والمخاطر البدنية، التي قد تلحق بالراكب البشري، مشددة على اقتصار المشاركة على الهجن براكب آلي معتمد دولياً.

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