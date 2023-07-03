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تكثيف الخدمات على مدار الساعة

منفذ جديدة عرعر يستكمل استعداداته لتوديع حجاج العراق

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
منفذ جديدة عرعر يستكمل استعداداته لتوديع حجاج العراق
المواطن - واس

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أكملت الجهات الحكومية في منفذ جمرك جديدة عرعر استعداداتها لتوديع حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

تكثيف الخدمات

ورفعت جاهزية المنفذ في إنهاء إجراءات خروج الحجاج بعد أن منّ الله عليهم أداء مناسك الحج وفقاً لأداء رفيع المستوى على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة الرشيدة لهم، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية والتطوعية على مدار الساعة في منفذ جديدة عرعر.

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116 ألف حاج

وكان قد أعلن منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية انهاء مهمة استقبال أكثر من 16 ألف من حجاج البرّ من جمهورية العراق الشقيقة وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والجوازات والصحيّة.

إنهاء الإجراءات

وعملت لجنة الحج بالمنطقة وبإشراف مباشر ومتابعة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سرعة إنهاء كافة الإجراءات للحجاج وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانيتها المادية لراحة ضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 100 متطوعٍ ومتطوعةٍ أسهموا في تنظيم الحجاج ومساعدة كبار السن والمعاقين، حيث نفذوا أكثر من 4000 ساعةٍ تطوعية.

 

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