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وسط منظومة من الخدمات

منفذ جديدة عرعر يودع آخر الحجاج العراقيين

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
منفذ جديدة عرعر يودع آخر الحجاج العراقيين
المواطن - واس

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ودَّع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، الدفعة الأخيرة من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة بالورود، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية.

وبلغ أعداد الحجاج المغادرين أكثر من 16 ألف حاج وسط منظومة من الخدمات لإنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية التي باشرتها العديد من الجهات الأمنية والخدمية،إلى جانب الجهود التطوعية وتوزيع هديةَ خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف.

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