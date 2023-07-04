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منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
المواطن - واس

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بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ودّع منفذ جديدة عرعر اليوم، طلائع حجاج بيت الله الحرام – الدفعة الأولى من المغادرين من الجنسية العراقية – بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

منفذ جديدة عرعر

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جاهزية منفذ جديدة عرعر

وتم رفع جاهزية منفذ جديدة عرعر في إنهاء إجراءات خروج حجاج بيت الله الحرام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية والجمركية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية والتطوعية على مدار الساعة في منفذ جديدة عرعر لتقديم خدماتهم وفقاً لخطة معدة بشكل دقيق.

كما وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، هديةَ خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف.

حفاوة وترحيب

وأعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وجدوه من حفاوة وترحيب، وخدمات متكاملة خلال موسم الحج.

منفذ جديدة عرعر منفذ جديدة عرعر

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