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تحت شعار عناقيد العنب ثريات الذهب

مهرجان العنب بالقصيم ينطلق غدًا في نسخته العاشرة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
مهرجان العنب بالقصيم ينطلق غدًا في نسخته العاشرة
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق غدًا الاثنين مهرجان العنب بالقصيم في نسخته العاشرة تحت شعار ” عناقيد العنب ثريات الذهب ” والذي يستمر لمدة خمسة أيام في مركز البسيتين بمحافظة عيون الجواء على طريق القصيم حائل السريع، والذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم ويحظى برعاية واهتمام سمو أمير منطقة القصيم وكذلك سعادة الأمين المهندس محمد المجلي.

وأعلن رئيس بلدية القوارة المهندس يزيد العمري الرئيس التنفيذي لمهرجان العنب عن جاهزية المهرجان بعد أن استكمل جميع استعداداته، ويضم العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة لتسويق ما يزيد عن 200 ألف طن من فاكهة العنب تنتجه أكثر من 60 مزرعة بمركز البسيتين بمحافظة عيون الجواء.

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أهمية مهرجان العنب

وذكر العمري ان مهرجان العنب يأتي لتعزيز الحراك الزراعي والاقتصادي في المنطقة، لما يشكله من رافداً اقتصادياً مهماً ضمن روزنامة المهرجانات الزراعية التي تحظى بها منطقة القصيم لدعم المشاريع الزراعية وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى دعم استثمار المزارعين لهذه الفرصة المهمة والتي يوفرها المهرجان لهم لتسويق منتجاتهم نظرًا لما يشكله من حراك اقتصادي يسهم في خدمة المنطقة، سواء من حيث توفير فرص عمل للشباب، أو كونها عامل جذب سياحي مهم.

مشاركة كبيرة

وأشار العمري بأن المهرجان يحظى في نسخته العاشرة بمشاركة كبيرة من قبل منتجي فاكهة العنب، بالإضافةً إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، والأسر المنتجة، ونادي كلاسيك القصيم للسيارات الكلاسيكية.

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