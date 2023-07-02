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إحالة المروج إلى جهة الاختصاص

مهمة خاصة في عسير تحبط ترويج 49,200 قرص خاضع للتداول

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
مهمة خاصة في عسير تحبط ترويج 49,200 قرص خاضع للتداول
المواطن - فريق التحرير

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كشف الأمن العام، أن مهمة خاصة تقود قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير إلى القبض على شخص؛ لترويجه 49,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

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شرطة عسير

ولفت الأمن العام، عبر تغريدة بالحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أن شرطة منطقة عسير رصدت نشاطًا إجراميًّا في أحد مباني مركز الجوة بمحافظة سراة عبيدة.

وأوضح أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين؛ لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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