مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بجازان

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بمحافظة الدائر، لترويجهما (152,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(91) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.