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جرى إحالتهما إلى جهة الاختصاص

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بجازان

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات والأقراص الممنوعة بجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بمحافظة الدائر، لترويجهما (152,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(91) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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