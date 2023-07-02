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جرى إحالتهما لجهة الاختصاص

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات بجازان

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات بجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما (237) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الدائر ، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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