مواطنة تتحدى الإعاقة الحركية بالعمل بأحد تطبيقات التوصيل

أكدت تركية المطيري، إحدى المستفيدات من برنامج تمكين، كسيدة من ذوي الإعاقة الحركية، أن السيارة التي تعمل عليها بأحد تطبيقات التوصيل لم تكن مجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة.

تجهيز السيارة

وأضافت إحدى المستفيدات من برنامج تمكين، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، أنه بعد تجهيز السيارة وتركيب جهاز خاص أصبح استخدام البنزين والفرامل باليد فقط، ما سهّل قيادة السيارة.

وتابعت المطيري التي تحدت إعاقتها، أنها تعمل بالخبر، وتخرج للمشاوير من العصر للعاشرة مساء، مشيرة إلى أن مشاويرها خفيفة.

تركية المطيري .. سيدة من ذوات الإعاقة الحركية تصف تجربتها في العمل على تطبيقات توصيل الأفراد شرق #السعودية.. شاهد التفاصيل

عبر:@alabdaliam pic.twitter.com/D2AREClGIj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 24, 2023

من المعروف أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عملت خلال النصف الأول من عام 2023 على تحقيق مستهدفاتها المخطط لها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون والشراكة مع عدد من الجهات، إلى جانب توعية المجتمع وتمثيل المملكة في العديد من المؤتمرات والمناسبات التي تسلط الضوء على القضايا والموضوعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

جهود هيئة رعاية ذوي الإعاقة

وشاركت الهيئة في تمثيل المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأطراف والتي انعقدت في نيويورك يونيو الماضي ضمن وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر، ‏كما أطلقت بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية منتج “كنف” التمويلي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يشتمل على تقديم تمويل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تهيئة المنازل أو السيارات الخاصة بهم.

وأسهمت جهود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من إعفاء العزاب من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على القرض السكاني، ويأتي ذلك امتدادًا لجهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، كما تم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية على شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج وصول الموجة لموظفي القطاع الخاص.

ونظمت الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات هاكاثون ‏ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكين رواد الأعمال ذوي الإعاقة، حيث عمل المشاركون فيه على مشاريع مختلفة مختصة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع بأفكار ريادية، كما نظمت الهيئة مجموعة من الأنشطة الميدانية حول المملكة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها: ملتقى إضاءة الأحساء، وملتقى إضاءة جازان، والمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل، وملتقى فرص حقيقية لعمل مدعوم ضمن مبادرة مساعد الظل.