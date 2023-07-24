Icon

المرور تتفاعل مع بلاغ عن 3 سيارات تتجاوز ضوابط القيادة Icon واشنطن: لم نتلقَّ أي رد من كوريا الشمالية بشأن الجندي العابر للحدود Icon ميمو في الطائف وأوقات كوميدية ممتعة مع أحمد حلمي Icon لحظة إزالة العصفور الأزرق من مقر تويتر الرئيسي Icon طريقة جديدة من مانشستر سيتي لتعطيل انتقال بيرناردو سيلفا لـ الهلال Icon واشنطن: لا ندعم الهجمات داخل روسيا Icon 2000 ريال غرامة عبور المارة من أماكن غير مخصصة للمشاة Icon هلاليون يطالبون برحيل عبدالله المعيوف Icon إيلون ماسك أغنى رجل في العالم مجددًا Icon أبشر: لا تتجاوبوا مع أي رسائل تطلب معلومات شخصية أو مال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جهزت سيارتها بحيث يسهل عليها العمل بها

مواطنة تتحدى الإعاقة الحركية بالعمل بأحد تطبيقات التوصيل

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
مواطنة تتحدى الإعاقة الحركية بالعمل بأحد تطبيقات التوصيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت تركية المطيري، إحدى المستفيدات من برنامج تمكين، كسيدة من ذوي الإعاقة الحركية، أن السيارة التي تعمل عليها بأحد تطبيقات التوصيل لم تكن مجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة.

تجهيز السيارة

وأضافت إحدى المستفيدات من برنامج تمكين، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، أنه بعد تجهيز السيارة وتركيب جهاز خاص أصبح استخدام البنزين والفرامل باليد فقط، ما سهّل قيادة السيارة.

قد يهمّك أيضاً
23 مليون مسافر عبر مطارات جدة

23 مليون مسافر عبر مطارات جدة

المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات

المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات

وتابعت المطيري التي تحدت إعاقتها، أنها تعمل بالخبر، وتخرج للمشاوير من العصر للعاشرة مساء، مشيرة إلى أن مشاويرها خفيفة.

من المعروف أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عملت خلال النصف الأول من عام 2023 على تحقيق مستهدفاتها المخطط لها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون والشراكة مع عدد من الجهات، إلى جانب توعية المجتمع وتمثيل المملكة في العديد من المؤتمرات والمناسبات التي تسلط الضوء على القضايا والموضوعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

جهود هيئة رعاية ذوي الإعاقة

وشاركت الهيئة في تمثيل المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأطراف والتي انعقدت في نيويورك يونيو الماضي ضمن وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر، ‏كما أطلقت بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية منتج “كنف” التمويلي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يشتمل على تقديم تمويل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تهيئة المنازل أو السيارات الخاصة بهم.

وأسهمت جهود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من إعفاء العزاب من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على القرض السكاني، ويأتي ذلك امتدادًا لجهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، كما تم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية على شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج وصول الموجة لموظفي القطاع الخاص.

ونظمت الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات هاكاثون ‏ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكين رواد الأعمال ذوي الإعاقة، حيث عمل المشاركون فيه على مشاريع مختلفة مختصة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع بأفكار ريادية، كما نظمت الهيئة مجموعة من الأنشطة الميدانية حول المملكة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها: ملتقى إضاءة الأحساء، وملتقى إضاءة جازان، والمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل، وملتقى فرص حقيقية لعمل مدعوم ضمن مبادرة مساعد الظل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46...

السعودية اليوم
4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة
السعودية اليوم

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى...

السعودية اليوم
الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم
العالم

الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض...

العالم
وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط هذا العام
العالم

وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط...

العالم
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات...

السعودية اليوم
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم...

أخبار رئيسية
ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم
آخر الاخبار

ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

آخر الاخبار