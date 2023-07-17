مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم

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أنقذ شاب في منطقة الباحة مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم، كاد أن يفتك به.
ووثق مقطع الفيديو المتداول، لحظة صراخ الشاب وقفزه سريعًا إلى المياه، بينما انتبه مرتادو الشلال إلى ثعبان ضخم يسبح بجانبه، وكاد أن يفتك به وبكافة مرتادي الشلال، لولا رحمة الله.
وحقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط إشادة واسعة بشجاعة السعوديين، حيث قال مشعل السعود: يالربع السعوديين فيهم شجاعة تحتاج دراسة في جميع العلوم.
متداول: شاب في منطقة #الباحة جنوب غرب #السعودية ينقذ مرتادي "شلال الحمدة" من ثعبان ضخم 🐍 pic.twitter.com/qm0qCyoh5j
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2023