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شجاعة السعوديين تحتاج دراسة

مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
مواطن بالباحة ينقذ مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ شاب في منطقة الباحة مرتادي شلال الحمدة من ثعبان ضخم، كاد أن يفتك به.

لحظة العثور على الثعبان

ووثق مقطع الفيديو المتداول، لحظة صراخ الشاب وقفزه سريعًا إلى المياه، بينما انتبه مرتادو الشلال إلى ثعبان ضخم يسبح بجانبه، وكاد أن يفتك به وبكافة مرتادي الشلال، لولا رحمة الله.

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تفاعل واسع

وحقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسط إشادة واسعة بشجاعة السعوديين، حيث قال مشعل السعود: يالربع السعوديين فيهم شجاعة تحتاج دراسة في جميع العلوم.

 

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