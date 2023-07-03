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يقبل عليها المواطنون لأخذ احتياجاتهم

مواطن حول مزرعته في سكاكا الجوف لسلة خضار مجانية

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ صباحاً
مواطن حول مزرعته في سكاكا الجوف لسلة خضار مجانية
المواطن - فريق التحرير

قام المواطن محمد الدخيل بتحويل مزرعته في سكاكا الجوف إلى سلة خضار مجانية للجميع.

ونشرت “العربية” فيديو يظهر توافد المواطنين للحصول على ما يحتاجونه من خضراوات في المزرعة، حيث وضع عليها لوحة بأرقام التليفونات للتواصل مع المواطنين حول ما يحتاجون إليه.

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وأضاف أحد المواطنين أن مثل هذه العادات من طبائع أهل الجوف، لافتًا إلى أن موقع المزرعة بات معروفًا للجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا أن يجعلها الله رحمة وخيراً لوالدهم المتوفى.

فيما لفت المواطن عبدالله النصيري إلى أن المزرعة تضم العديد من الخضراوات المختلفة والتي يتم تقديمها وتوفيرها مجانًا للجميع سواء من داخل أو خارج المنطقة.

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