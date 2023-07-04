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جرى إحالته إلى النيابة العامة

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالشرقية

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالشرقية
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية، لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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