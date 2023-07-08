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جرى إحالته إلى النيابة

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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ضبط مواطن لترويجه المخدرات

 

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