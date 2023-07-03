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بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم
المواطن - واس

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قبضـت شرطة منطقـة القصيـم علـى مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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