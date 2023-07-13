مواطن في نجران يروي تجربته في استزراع الأسماك: أنتج 40 طنًّا في السنة

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كشف مواطن في نجران يدعى محمد آل سويد، تجربته في استزارع الأسماك في الصحراء وبين قمم الجبال الشاهقة، موضحًا حجم إنتاجه السنوي.
وقال آل سويد في لقاء له مع قناة الإخبارية: إن المكان كان مزرعة عادية تقليدية، ولكن حولوه إلى مزرعة للاستزراع السمكي.
وأشار آل سويد صاحب مشروع استزراع الأسماك في نجران إلى أنهم استخدموا المياه الخاصة بالاستزراع في زراعة الجبال وتحويلها إلى مناطق خضراء، موضحًا أنه حتى الآن لم ينجز سوى 30% فقط.
أوضح آل سويد أن الأسماك الموجودة حاليًّا هي البلطي، وأنهم بصدد استزراع أنواع أخرى من السمك مثل المبروكة والأسماك الأخرى القابلة للاستزراع في المياه العذبة.
وأكمل: أن مزارعه هي الأكبر في المنطقة وأنه ينتج كميات كبيرة من الأسماك، ما بين 30 إلى 40 طنًّا في السنة.
فيديو | في الصحراء وبين قمم الجبال الشاهقة..
صاحب مشروع مزارع الأسماك في نجران محمد آل سويد: ننتج من 30 إلى 40 طناً في السنة والمشروع في بدايته ولم ننجز منه سوى 30%، وبدأنا بأسماك البلطي ونعمل على أنواع أخرى #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NGS6dwUtIO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2023