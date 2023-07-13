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حول الجبال إلى مناطق خضراء ولم ينجز سوى 30% فقط

مواطن في نجران يروي تجربته في استزراع الأسماك: أنتج 40 طنًّا في السنة

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
مواطن في نجران يروي تجربته في استزراع الأسماك: أنتج 40 طنًّا في السنة
المواطن - فريق التحرير

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كشف مواطن في نجران يدعى محمد آل سويد، تجربته في استزارع الأسماك في الصحراء وبين قمم الجبال الشاهقة، موضحًا حجم إنتاجه السنوي.

استزراع الأسماك

وقال آل سويد في لقاء له مع قناة الإخبارية: إن المكان كان مزرعة عادية تقليدية، ولكن حولوه إلى مزرعة للاستزراع السمكي.

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وأشار آل سويد صاحب مشروع استزراع الأسماك في نجران إلى أنهم استخدموا المياه الخاصة بالاستزراع في زراعة الجبال وتحويلها إلى مناطق خضراء، موضحًا أنه حتى الآن لم ينجز سوى 30% فقط.

أنواع الأسماك

أوضح آل سويد أن الأسماك الموجودة حاليًّا هي البلطي، وأنهم بصدد استزراع أنواع أخرى من السمك مثل المبروكة والأسماك الأخرى القابلة للاستزراع في المياه العذبة.

وأكمل: أن مزارعه هي الأكبر في المنطقة وأنه ينتج كميات كبيرة من الأسماك، ما بين 30 إلى 40 طنًّا في السنة.

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