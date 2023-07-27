مواطن يحول قرص الميفا لفرصة استثمارية في بلقرن

نجح الشاب سلطان القرني– مستثمر في الأكلات الشعبية- في تحويل الأكلة الشعبية قرص الميفا إلى أكلة متواجدة في صيف محافظة بلقرن، بل حولها إلى فرصة استثمارية تدر له دخلًا جيدًا.

خبز الميفا

وأضاف القرني على قرص الميفا بعض الإضافات جعلتها بشكل جديد عما كانت عليه، وسط إقبال كبير على شرائها من زوار المنطقة، حيث تنتجها الأسرة خارج المنزل في مكان خصصته لذلك.

أوضح القرني خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، أن خبز الميفا هو أكلة شعبية في الأساس، والحمد لله نجحنا أننا نحولها بطريقة سهلة إلى أكلة تصل لكل الناس.

مشروع استثماري

وأشار القرني إلى أن خبز الميفا هو خبز سادة، لا يحتوي على أي إضافات، إلا أنه أضاف عليه بعض الإضافات مثل الجبن والزعتر أو اللبنة، على حسب رغبة الناس والزبائن.

في سياق متصل، تقف زوجة القرني بجانبه، وتشد من أزره وتدعمه وتساعده في مشروعه الاستثماري الجديد، وسط ترحيب واسع وإقبال من الجميع.