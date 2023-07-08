Icon

تغريم مزارع كندي 61 ألف دولار بسبب إيموجي واتساب Icon مواطن يحول مزرعته لصدقة جارية للأهالي والمحتاجين بسكاكا Icon حدثان رئيسيان شكلا نقطة تحول في العلاقات السعودية الصينية Icon خسارة الاتحاد السكندري ضد الأهلي بثنائية Icon الكرملين: أنقرة انتهكت اتفاق عودة مقاتلي آزوف Icon إسعاف وعلاج 177 حاجًا في مراكز المنافذ البرية بالشرقية Icon مانشستر يونايتد يدعم فان دير سار بعد وعكته الصحية Icon كتلة هوائية حارة تؤثر على شمال السعودية نهاية الأسبوع Icon صالح الشهري والحمدان يبدعان في ودية الهلال ولاندسكرون Icon مشاهد خلابة لتدفق شلال عين الجمل بالباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خضراوات بالمجان

مواطن يحول مزرعته لصدقة جارية للأهالي والمحتاجين بسكاكا

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
مواطن يحول مزرعته لصدقة جارية للأهالي والمحتاجين بسكاكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في مبادرة اجتماعية إنسانية، تبرع مالك أرض زراعية في مدينة سكاكا بمنتجاتها من جميع أنواع الخضراوات إلى الأهالي والمحتاجين.

وحوّل محمد الدخيل مالك المزرعة، أرضه التي تتجاوز مساحتها ١٠ دونمات، إلى صدقة جارية، حيث يفد إلى المكان العديد من الراغبين في الحصول على محصول مجاني من الخضراوات المزروعة بعناية فائقة.

قد يهمّك أيضاً
الربيعة يوضح تفاصيل الحالة الصحية للتوأم إحسان

الربيعة يوضح تفاصيل الحالة الصحية للتوأم إحسان

فابريزيو رومانو: بروزوفيتش وقع للنصر حتى 2026

فابريزيو رومانو: بروزوفيتش وقع للنصر حتى 2026

عمل خيري

وقال الدخيل مالك المزرعة لقناة “الإخبارية”، “بدأت الفكرة من العمل الخيري تتطور من فترة لفترة حتى طبقت على أرض الواقع ولله الحمد لاقت انتشارًا واسعًا بالسعودية”.

وأضاف الدخيل “جميع الخضرة التي يحتاجها البيت والورقيات يتم إنتاجها بفضل الله وتوزع على المحتاجين والأهالي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات...

السعودية اليوم
مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده
السعودية اليوم

مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى...

السعودية اليوم
ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة
العالم

ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل...

العالم
محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال
آخر الاخبار

محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال

آخر الاخبار
بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور
العالم

بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني...

العالم
لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج
السعودية اليوم

لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج

السعودية اليوم
تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا
العالم

تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد...

العالم
السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة الحشود بانسيابية
السعودية اليوم

السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة...

السعودية اليوم