تغريم مزارع كندي 61 ألف دولار بسبب إيموجي واتساب مواطن يحول مزرعته لصدقة جارية للأهالي والمحتاجين بسكاكا حدثان رئيسيان شكلا نقطة تحول في العلاقات السعودية الصينية خسارة الاتحاد السكندري ضد الأهلي بثنائية الكرملين: أنقرة انتهكت اتفاق عودة مقاتلي آزوف إسعاف وعلاج 177 حاجًا في مراكز المنافذ البرية بالشرقية مانشستر يونايتد يدعم فان دير سار بعد وعكته الصحية كتلة هوائية حارة تؤثر على شمال السعودية نهاية الأسبوع صالح الشهري والحمدان يبدعان في ودية الهلال ولاندسكرون مشاهد خلابة لتدفق شلال عين الجمل بالباحة
في مبادرة اجتماعية إنسانية، تبرع مالك أرض زراعية في مدينة سكاكا بمنتجاتها من جميع أنواع الخضراوات إلى الأهالي والمحتاجين.
وحوّل محمد الدخيل مالك المزرعة، أرضه التي تتجاوز مساحتها ١٠ دونمات، إلى صدقة جارية، حيث يفد إلى المكان العديد من الراغبين في الحصول على محصول مجاني من الخضراوات المزروعة بعناية فائقة.
وقال الدخيل مالك المزرعة لقناة “الإخبارية”، “بدأت الفكرة من العمل الخيري تتطور من فترة لفترة حتى طبقت على أرض الواقع ولله الحمد لاقت انتشارًا واسعًا بالسعودية”.
وأضاف الدخيل “جميع الخضرة التي يحتاجها البيت والورقيات يتم إنتاجها بفضل الله وتوزع على المحتاجين والأهالي”.
فيديو | مواطن في سكاكا ينتج خضروات بالمجان للأهالي والمحتاجين#الإخبارية pic.twitter.com/QxWxfng5IF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2023