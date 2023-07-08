مواطن يحول مزرعته لصدقة جارية للأهالي والمحتاجين بسكاكا

في مبادرة اجتماعية إنسانية، تبرع مالك أرض زراعية في مدينة سكاكا بمنتجاتها من جميع أنواع الخضراوات إلى الأهالي والمحتاجين.

وحوّل محمد الدخيل مالك المزرعة، أرضه التي تتجاوز مساحتها ١٠ دونمات، إلى صدقة جارية، حيث يفد إلى المكان العديد من الراغبين في الحصول على محصول مجاني من الخضراوات المزروعة بعناية فائقة.

عمل خيري

وقال الدخيل مالك المزرعة لقناة “الإخبارية”، “بدأت الفكرة من العمل الخيري تتطور من فترة لفترة حتى طبقت على أرض الواقع ولله الحمد لاقت انتشارًا واسعًا بالسعودية”.

وأضاف الدخيل “جميع الخضرة التي يحتاجها البيت والورقيات يتم إنتاجها بفضل الله وتوزع على المحتاجين والأهالي”.