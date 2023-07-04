مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم

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أطلقت العديد من الجامعات والمعاهد والكليات بوابات القبول لطلبة الثانوية العامة على برامجها العلمية ودرجاتها سواء البكالوريوس أو الدبلوم.
حيث أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن موعد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام 1445هـ، وستكون بداية القبول في 1444/12/21 هـ الموافق 9/ 7/ 2023، ونهاية التقديم 1445/1/1 هـ الموافق 19/ 7/ 2023م.
أما جامعة الملك فيصل بالأحساء فإن الالتحاق يبدأ بتاريخ 21 ذي الحجة الجاري لعام 1444هـ، وشروط الالتحاق من هنا.
وفي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فإن باب الالتحاق بدأ منذ 4 ذي الحجة لعام 1444هـ، وينتهي 18 من الشهر نفسه، وللتعرف على شروط الالتحاق اضغط هنا.
وأعلنت جامعة القصيم عن فترة التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.
وستكون بداية التقديم يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ الموافق 16 / 7 / 2023م ونهاية التقديم الخميس 2 / 1 / 1445هـ الموافق 20 / 7 / 2023م، من خلال موقع الجامعة الرسمي، علمًا بأن الجدول الزمني لأعمال القبول، والشروط والتخصصات المتاحة سوف تعلن لاحقًا.
وأعلنت جامعة جازان عن موعد تقديم طلب القبول لخريجي الثانوية العامة في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1445هـ إذ سيبدأ القبول بتاريخ 28 / 12 / 1445هـ الموافق 16 / 7 / 2023م.
كما أعلنت جامعة أم القرى، عن موعد فتح باب القبول لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس وبرامج السنة التأهيلية للعام 1445هـ.
وسيبدأ القبول في يوم 21/ 12/ 1445هـ الموافق 9/ 7/ 1445هـ وينتهي 27/ 12/ 1445هـ الموافق 15/ 7/ 2023.