موانئ تسجل ارتفاعًا في مناولة الحاويات بنسبة 6.79%

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن تحقيق موانئها ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة خلال شهر يونيو لعام 2023 بنسبة 6.79% لتصل إلى 685,645 حاوية قياسية، مقارنة بـ642.024 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م، ما يعكس تميز الجهود التي تبذلها “موانئ” في تنفيذ سياستها التطويرية، التي أسهمت في رفع معدلات المناولة بـ الموانئ السعودية التابعة لها، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة السعودية بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء ثلاث قارات.

أعداد الحاويات خلال يونيو

وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال شهر يونيو 2023م زيادة نسبتها 9.90% لتصل إلى 211,568 حاوية، مقارنة بـ 192,507 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 0.12% لتصل إلى 205,046 حاوية، مقارنة بـ204,798 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.

وسجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 9.93%، لتصل إلى 269,031 حاوية مقارنة بـ244,719 حاوية في شهر يونيو لعام 2022م، مما يزيد من تميز الموانئ باعتبارها عنصر جذب استثماري، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية، ويسهم في زيادة كميات المناولة في الموانئ.

وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر يونيو لعام 2023 ارتفاعاً نسبته 18.01% لتصل إلى 1,858,175 طنًا، مقارنة بـ 1,574,632 طنًا في يونيو لعام 2022م، فيما سجلت الموانئ السعودية انخفاضًا نسبته 6.23% في إجمالي الطنيات المناولة حيث بلغت: 25,320,536 طنًا من البضائع، مقارنة بـ27,003,127 طنًا في الفترة المقابلة من عام 2022، وبلغت أحجام البضائع العامة: 675,449 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة: 4,194,465 طنًا، والبضائع السائبة السائلة : 13,199,403 طنًا، فيما سجلت معدل تفريغ بلغ 1,991,248 رأس ماشية، بارتفاع قدره 101.10%، مقارنة بـ 990,190 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.

ارتفاع الحركة الملاحية

كما ارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 4.75% بنحو 993 سفينة، مقارنة بـ 948 سفينة، في يونيو 2022، وأيضًا استقبلت الموانئ السعودية 67,579 راكبًا، بزيادة 58.26% عن الشهر المقابل في عام 2022 الذي سجل 42,701 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 68,511 سيارة، بارتفاع قدره: 5.87% مقارنة بـ 64,713 سيارة، في نفس الفترة من العام السابق.

يُذكر أن “موانئ” تعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية بالموانئ، باستخدام أحدث التقنيات ذات المواصفات العالمية للتشغيل عن بعد بالتقنية الآلية، بما يُسهم في رفع معدلات المناولة وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية بحلول 2030م.