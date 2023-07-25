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موجة الحرارة تسبب إغماء وسقوط مذيع بـ مباراة الريال ضد ميلان

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
موجة الحرارة تسبب إغماء وسقوط مذيع بـ مباراة الريال ضد ميلان
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس السابق شاكا هيسلوب حارس مرمى منتخب ترينداد وتوباجو سابقًا، وهو يسقط مغشيًّا عليه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذلك أثناء تحليله لـ مباراة الريال ضد ميلان الودية، حيث كان يحلل المباراة في أرضية الملعب.

وبدا على وجه هيسلوب الذي يعمل مذيعًا ومحللًا رياضيًّا في قناة أمريكية، التعب والإرهاق حيث انتهى من تحليل المباراة ليسقط مغشيًّا عليه فورًا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث تم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات بعد شعوره بهبوط شديد.

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ملخص مباراة الريال ضد ميلان

وكانت المباراة انتهت فجر أمس الاثنين، بفوز ريال مدريد الإسباني على ميلان بثلاثية مقابل هدفين، حيث أُقيمت المباراة على ملعب “روز بول” في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية، بشكل سريع، وظهر الفريق الإيطالي بشكل أفضل.

الريال ضد ميلان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 25 دقيقة عن طريق فيكايو توموري، لتشتعل المباراة، بحثًا عن هز الشباك مجددًا، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص.

وواصل الفريق الإيطالي سيطرته؛ قبل أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 42، ليحاول لاعبي المرينغي تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الريال ضد ميلان بهدفين دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بشكل أفضل، وسيطر على اللعب بشكل كامل، ونجح فيدريكو فالفيردي في تقليص الفارق عند الدقيقة 57، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 59.

وواصل المرينغي سيطرته على أحداث الشوط الثاني، ويُهدر لاعبوه العديد من الفرص، قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف الفوز عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الريال ضد ميلان في أولى مواجهاته في جولة الأبطال هذا الصيف.

 

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