Icon

صندوق الاستثمارات يعيد تطوير وصياغة منظومة الاقتصاد الوطني Icon ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال Icon تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون Icon اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات Icon موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء Icon رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق Icon توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة Icon انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
درجات الحرارة تتجاوز 48 مئوية

موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من موجة حارة على الشرقية والرياض، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الموجة الحارة في الرياض تؤثر على الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

قد يهمّك أيضاً
جامعة تبوك تعلن العودة لنظام الفصلين الدراسيين

جامعة تبوك تعلن العودة لنظام الفصلين الدراسيين

راؤول خيمينيز يُسهل انضمام ميتروفيتش للهلال

راؤول خيمينيز يُسهل انضمام ميتروفيتش للهلال

أما في المنطقة الشرقية فتؤثر على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تستمر درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير, كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية
أخبار رئيسية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح...

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025
الرياضة

لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025

الرياضة
أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد ليوم ثانٍ
العالم

أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد...

العالم
فيرمينو يوافق على عرض الأهلي
آخر الاخبار

فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

آخر الاخبار
السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات
السعودية اليوم

السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية...

السعودية اليوم
جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين
السعودية اليوم

جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد...

السعودية اليوم