موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48

أصدر المركز الوطني، اليوم الأحد، تنبيهًا من موجة حارة على الشرقية والرياض، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الموجة الحارة في الرياض تؤثر على الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

أما في المنطقة الشرقية فتؤثر على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ، كما تعاود الرياح المثيرة للأتربة والغبار نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.