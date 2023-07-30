Icon

موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48 Icon خالد بن سلمان يقدم واجب العزاء لمحمد بن زايد Icon بوتين: وقف إطلاق النار سيكون صعبًا في ظل الهجوم الاوكراني Icon تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد Icon مدرب فولهام: ميتروفيتش لن ينتقل إلى الهلال Icon ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في عسير Icon سيطرة إيلون ماسك على شبكة الأقمار الصناعية يثير قلق جيوش العالم Icon مشاريع ومحال تجارية تتعدى على أرصفة الشوارع في الرياض Icon جوارديولا: الدوري السعودي سيزداد قوة بسبب صفقاته Icon عقد ذهب هدية لخادمة منزلية في الأحساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً

موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني، اليوم الأحد، تنبيهًا من موجة حارة على الشرقية والرياض، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الموجة الحارة في الرياض تؤثر على الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

قد يهمّك أيضاً
لقطات من توقيع الهلال مع مالكوم حتى 2027

لقطات من توقيع الهلال مع مالكوم حتى 2027

طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة

طقس شديد الحرارة على معظم المناطق خلال الأيام المقبلة

أما في المنطقة الشرقية فتؤثر على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعديد، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ، كما تعاود الرياح المثيرة للأتربة والغبار نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم