موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من موجة حارة تضرب منطقتي الرياض والشرقية، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية وأكثر.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الموجة الحارة بالرياض تؤثر على الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض ورماح ، أما المنطقة الشرقية فتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.
ومن المتوقع أن يصاحب الموجة الحارة ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية فأكثر، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا حتى الساعة الـ 5 مساءً.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى ، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.