موجة من الغبار الكثيف تضرب جازان

كشفت صور الأقمار الإصطناعية التابعة لمركز طقس العرب موجة من الغبار الكثيف تؤثر حالياً على أجزاء واسعة من منطقة جازان، مترافقة بشبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية، وسط توقعات باستمرار تأثيرها خلال الساعات القادمة.

موسم الغبرة

ويأتي تأثر المنطقة بهذه الموجة من الغبار على إثر اندفاع الرياح الشمالية الغربية الموسمية نحو المنطقة، والتي تعرف محلياً بموسم الغبرة.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، موجة من الغبار الكثيف على جازان، ما يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية لـ السعودية.