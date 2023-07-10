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لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة

مودع لبناني يقتحم بنكًا بمادة حارقة ويحتجز مديره كرهينة

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
مودع لبناني يقتحم بنكًا بمادة حارقة ويحتجز مديره كرهينة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات للبناني غاضب تمكن من استعادة وديعته المحتجزة منذ أواخر 2019 في “بنك مصر ولبنان” فرع بيروت، بعد أن اقتحمه، اليوم الاثنين، وسيطر على مديره جاد بو شديد، كرهينة.

لبناني يقتحم بنكًا

وخلال الفيديو قال عمر الأعور إنه يحمل سائلًا، لم يذكر نوعه إلا أنه أسيد حارق، ولن يخرج إلا بعد أن يستعيد وديعته البالغة 6500 دولار “ولو على جثتي” أي سيستمر باحتجازه حتى الموت، بحسب ما يمكن استنتاجه من التهديد والوعيد.

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وغردت جمعية “صرخة المودعين” في لبنان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إن “المودع عمر الأعور يحتجز مدير فرع بنك مصر ولبنان رهينة، ويطالب بتسليمه كامل وديعته”، مبينة أن الغاضب لديه وديعة قيمتها 6500 دولار ويطالب بها كاملة.

مساندة المودعين

وأفادت بتغريدة ثانية أن الأعور خرج من البنك بعد أن حصل على وديعته، إلا أنه محتجز بمخفر للشرطة في بيروت، أفرج عنه فيما بعد. لذلك نقلت عنه الجمعية في تغريدة ثالثة قوله إن الحياة للأقوياء وليست للضعفاء، مضيفة أن الجمعية ستساند جميع المودعين لتحرير أموالهم.

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